Patronatul Serviciilor de Securitate - PSS. sustine printr-un comunicat de presa ca investigatia Consiliului Concurentei, atat incorecta cat si injusta, fiind bazata pe o interpretare eronata a legislatiei incidente in materie, coroborate cu asa zise probe, "in sustinerea" solutiei pronuntate. Reamintim ca autoritatea de concurenta a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 23.422.255,99 lei (aproximativ 5 milioane euro) 33 de companii si 4 asociatii pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor de paza.

