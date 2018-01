Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER), care include16 fabrici din ţară, susţine că în ultimii doi ani aprope 170 de medicamente care costă sub 25 de lei au dispărut gradual de pe piaţă, ca urmare a creşterii taxei clawback cu peste 50%.

“Din 2015 şi până în prezent, ca o consecinţă directă a creşterii taxei clawback, românii găsesc în farmacii tot mai puţine medicamente ieftine. În plus, având în vedere că aproximativ 75% din medicamentele care costă sub 25 de lei sunt fabricate local, taxa clawback... citeste mai mult