Patronatele din industria ospitaliera cer legalizarea bacsisului cat mai repede

Legalizarea tipsului fiscal este un obiectiv ce trebuie finalizat in perioada urmatoare, in timp ce industria ospitaliera din Romania are nevoie atat de o lege care sa reglementeze munca sezoniera in domeniu, cat si de promovarea jobului in industrie, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de specialitate, Dragos Petrescu, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA).

„Educatia din industria de restaurante poate sa fie un pilon foarte bun de atractie si de pastrare a resursei umane. Poate cea mai mare... citeste mai mult