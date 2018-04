"Iohannis m-a implorat să nu fac aeroport la Brașov... Am forțat cu pista, ca să nu mai putem da înapoi... Se va face, negreșit. Doar că acum...Veștea nu are bani să îl termine! Are viață grea acum președintele CJ." - Aristotel Căncescu, la...

Brasovul tau, 15 Iunie 2017