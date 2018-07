Fostul coleg al lui Cristiano Ronaldo de la Manchester United, Patrice Evra, a declarat că transferul starului portughez, de la Real Madrid la Juventus, este cea mai bună decizie pe care poate să o ia atacantul de 33 de ani.

"Nu am vorbit cu el (n.r. Cristiano Ronaldo) despre acest lucru, dar sfatul meu este că dacă vrea să joace până în 2050, atunci trebuie să meargă la Juventus. Nu există altă echipă la trebuie să pleci Este simplu. Eu îi mulţumesc lui Juventus, pentru că după ce am plecat de la Manchester United, am continuat să câştig trofee şi acest lucru s-a datorat echipei Juventus", a spus Patrice Evra într-un interviu video realizat de IFTV.

