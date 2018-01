Patriarhul Ortodox de la Ierusalim, atacat cu pietre de palestinieni creștini

Sute de palestinieni crestini au aruncat cu pietre si sticle de apa in vehiculul Patriarhului Ortodox Grec de la Ierusalim, Teofil al III-lea, in semn de protest fata de decizia institutiei religioase de a vinde terenuri unor investitori evrei, informeaza agentia de stiri Reuters.

Protestatarii au blocat convoiul Patriarhului Teofil al III-lea in timp ce acesta se indrepta spre o biserica din Betleem, unde urma sa participe la slujba de Craciun.

Acestia au aruncat cu pietre si sticle de apa, au... citeste mai mult