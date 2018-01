Patriarhul Daniel: Daca nu multumim lui Dumnezeu si oamenilor pentru binefacerile primite in trecut, slabim in demnitate Patriarhul Daniel a spus luni, la slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, slujba trecerii dintre ani de la Catedrala Patriarhala, ca daca nu multumim lui Dumnezeu si oamenilor pentru binefacerile primite in trecut, intrerupem in prezent comunicarea si comuniunea noastra cu Dumnezeu si cu vrednicii inaintasi, saracim duhovniceste si slabim in demnitate, tocmai pentru ca nu cultivam recunostinta.

