Să recunoaştem, Centenarul Marii Uniri are parte de multe manifestări, care nu au încărcătura emoţiei profunde pentru acest mare Eveniment Naţional. Readuc aminte că, la începutul acestui an, făcând parte din comisia judeţeană pentru cinstirea profundă a Marii Uniri, am sugerat ca veacul de mare întemeiere naţională să fie cunoscut în şcoli, prin forme adecvate. Am vorbit singur. Poate, pe alocuri, s-au făcut lecţii pentu nobila noastră cinstire. Un veac de când România a devenit stat naţional, cu mari eforturi şi jertfe, are nevoie de o cunoaştere adevărată. Istoria nu ne iartă dacă aţipim în devenirea... citeste mai mult