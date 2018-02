Pasul decisiv pentru o carierã de succes

Ministerul Apãrãrii Nationale prin Biroul informare-recrutare al Centrului Militar Judetean Vaslui, desfãsoarã activitatea de recrutare a candidatilor, bãrbati sau femei, cu domiciliul in judetul Vaslui, pentru formarea ofiterilor si subofiterilor in activitate, pe filiera indirectã. Cifrele de scolarizare, pentru formarea ofiterilor si subofiterilor in activitate, pe filiera indirectã, in anul de invãtãmant 2017- 2018, au fost suplimentate dupã cum urmeazã: – ofiteri, arma justitie militarã – 15 locuri; – ofiteri, arma intendentã – 15 locuri; – subofiteri, arma constructii – 15 locuri. Astfel, pentru formarea ofiterilor in activitate pe filierã indirectã in armele... citeste mai mult