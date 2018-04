“Pastele Blajinilor” a adus amenzi unor braileni in stare de ebrietate

Politia Locala Braila a asigurat in perioada 15 – 16.04.2018, cu ocazia sarbatoririi ”Pastelui Blajinilor”, ordinea si linistea publica in cimitirele din municipiul Braila, cu un efectiv format din 58 de politisti locali. S-a avut astfel in vedere depistarea, indepartarea si luarea masurilor legale fata de persoanele care incalca prevederile legislatiei ce reglementeaza activitatile de picnic, supravegherea si indepartarea persoanelor sau grupurilor de persoane care tulbura ordinea si linistea publica, precum si inlaturarea persoanelor aflate in stare de ebrietate si luarea de masuri legale conform Legii nr. 61/1991. De asemenea, s-a actionat pentru fluidizarea... citeste mai mult