Paste cu ton si lamaie

Pastele mele preferate in sezonul cald sunt cele cu ton, lamaie si patrunjel. Gustul este atat de proaspat si parfumat, sigur o sa va placa si voua. Le-am mancat prima data, acum multi ani, intr-un mic restaurant italian si desi nu eram convinsa de combinatia dintre paste, lamaie si ton, am fost pur si simplu uimita de gustul savuros al acestui preparat. Le fac foarte des vara si, de cate ori le vad in meniul restaurantelor, le comand cu ochii inchisi. Pentru niste paste lejere, de vara, va recomand tonul bucati Lotka in suc propriu, patrunjel proaspat si paste format lung (spaghetti,... citeste mai mult