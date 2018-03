Sa fierbi ouale pentru a le vopsi de Paste, nu este atat de simplu precum pare. Acestea sunt foarte fragile si se pot sparge cu usurinta in timpul fierberii. Iata cum eviti ca acest lucru sa se intample!

1. Temperatura oualor, foarte importanta

Cu cat ouale sunt mai reci in momentul in care le pui la fiert, cu atat sansele ca acestea sa se sparga sunt mai mari. Asadar, scoate ouale din timp din frigider, pentru a ajunge la temperatura camerei in momentul in care le pui la fiert.



2. Spala ouale cu grija

Inainte de a pune ouale la fiert, spala-le cu grija, cu ajutorul unui burete pentru a indeparta urmele de mizerie.