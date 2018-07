Trei vloggeri canadieni şi-au pierdut viaţa după ce au căzut într-o cascadă din British Columbia. Ryker Gamble, Alexey Lyakh şi Megan Scraper erau deţinătorii popularului grup online de călătorie „High On Life“, scrie msn.com

Cei trei s-au aventurat să înoate în cascada Shannon, a treia cea mai înaltă cascadă din British Columbia, căzând de la mai bine de 39 de metri înălţime. Tinerii filmau pentru canalul lor de YouTube.

Grupul High On Life are peste un milion de adepţi pe Instagram şi peste 500.000... citeste mai mult

