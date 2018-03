Pasajul Basarab, aproape de ruina. Cum a ajuns fara receptia lucrarilor, dupa 7 ani de la inaugurare Pasajul Basarab este cel mai mare proiect de infrastructura din Romania, insa nu are receptia lucrarilor facuta nici dupa 7 ani de la inaugurare. De prima receptie dupa terminarea lucrarilor, ar fi trebuit sa se ocupe Primaria, insa nu s-a facut in anul 2011, la inaugurare.

Astfel, pasajul a ramas in tot acest timp in intretinerea constructorului. O data cu trecerea timpului au aparut gropi, luminile arse nu sunt schimbate, iar partea metalica a inceput sa rugineasca.

