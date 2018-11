Pas uriaş pentru omenire. O sondă spaţială automată a coborât cu succes pe suprafaţa planetei Marte, pentru prima dată după şase ani.

Momentul a fost salutat cu aplauze de specialiştii de la NASA, dar şi de numeroşi americani care urmăreau, pe ecrane uriaşe, transmisia în direct a misiunii.

InSight a transmis către NASA „semnalul” oficial pentru a raporta că este bine, inclusiv o fotografie a suprafeței marțiene unde a aterizat.

My first picture on #Mars! My lens cover isn't off yet, but I just had to show you a first look...