Halterofila Loredana Toma, medaliată cu argint la categoria 64 de kilograme (stilul smuls) la CM de la Aşgabat, a declarat că performanţa realizată în Turkmenistan reprezintă un pas important pentru ea în drumul spre Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.

„A fost cea mai grea ediţie a Campionatelor Mondiale din ultimii zece ani. Nu a fost cel mai bun rezultat al meu, însă mă bucur că am dat tot ce am putut în ziua aceea. Medalia asta de argint înseamnă un pas important în drumul spre Tokyo. În ziua concursului nu puteam mai mult, am dat totul. Am avut în pregătire probleme medicale pe care nu am putut să le rezolvăm, la încheietură şi la picior. Asta... citeste mai mult

