Se pare ca exista o legatura intre parul tau si momentul in care ai puteai face un atac de cord.

Un nivel ridicat al hormonului stresului, cortizolul, poate indica un atac de cord cu luni inainte de a se intampla, potrivit goodmorningcenter.com.

Oamenii de stiinta canadieni au investigat modul in care problemele la locul de munca, in casnicie si problemele financiare cresc riscul de boli de inima si au descoperit ca exista un marker biologic care poate masura si prezice un atac de cord.

In mod traditional, cortizolul se masoara in sange, urina si saliva, insa toate aceste metode ii arata nivelul din ultimele zile si ore.

Parul functioneaza insa... citeste mai mult