Partidul Noua Românie solicită parlamentarilor să înăsprească pedepsele pentru faptele de corupţie cât şi pentru cele comise cu violenţă şi recuperarea integrală a prejudiciilor. În plus, PNR solicită Parlamentului şi Guvernului României, măsuri de prevenire a actelor de corupţie. Partidul Noua Românie are toleranţă zero pentru faptele de corupţie cât şi pentru cele comise cu violenţă. PNR nu este de acord cu reducerea pedepselor pentru faptele de corupţie. "PNR se opune modificărilor legislative care reduc pedepsele pentru faptele de coruţie cât şi pentru cele care vizează acte de... citeste mai mult

