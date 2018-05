Constituirea statului romanesc a fost prima bãtãlie politicã si diplomaticã pe care prima generatie de liberali a castigat-o dupã revolutia de la 1848. Secolulul al XIX-lea a fost secolul liberalismului care a reprezentat pentru societatea romaneascã momentul cuplãrii la spatiul cultural si politic al Europei Occidentale. Pentru tineri precum I. C. Brãtianu, Dimitrie Brãtianu, Mihail Kogãlniceanu, C. A. Rosetti etc., declansarea revolutiei de la 1848 reprezenta ocazia mult asteptatã pentru afirmarea in spatiul romanesc a unor valori precum libertate individualã, egalitatea in fata legii, garantarea proprietãtii etc, principii si idei care fãceau parte deja din vocabularul... citeste mai mult