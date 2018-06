Partidele din Romania si-au impartit banii din subventii. PSD e singur la masa bogatilor Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca partidele politice au primit in luna iunie subventii in valoare de 7.07 milioane de lei.

Subventiile primite de la Autoritatea Electorala Parlamentara au fost distribuite in urma aplicarii algoritmului de calcul prevazut la art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 10/2016", precizeaza AEP intr-un comunicat oficial.

Citeste si: Ministerul Educatiei vrea sa invete romanii sa fie... citeste mai mult