În cadrul primei şedinţe din acest an a Consiliului de Export s-a decis ca participarea la târgurile internaţionale din semestrul al doilea al anului să se realizeze "în limita resurselor bugetare, în ordinea importanţei şi dimensiunii participative a lor", a declarat astăzi Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

Secretarul de Stat Adrian Marius Dobre, coordonator al domeniului comerţ exterior, a condus astăzi prima şedinţă din acest an a Consiliului de Export, iar principalul subiect abordat în cadrul discuţiilor s-a referit la bugetul programelor de promovare a exporturilor pentru acest an,... citeste mai mult

