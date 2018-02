România participă în Competiţie, secţiunea principală a festivalului, cu lungmetrajul „Nu mă atinge-mă / Touch me not”, filmul de debut al regizoarei Adina Pintilie. Filmat pe o perioadă de 10 săptămâni, între anii 2015 şi 2017, filmul acesteia este o explorare personală care pune sub semnul întrebării ideile preconcepute pe care le avem despre intimitate, ca aspect fundamental al existenţei umane.

În cadrul acestei secţiuni vor fi proiectate 24 de filme, dintre care 19 vor concura pentru Ursul de Aur şi Urşii de Argint, celelalte 5 rulând în afara competiţiei.

Imagine din „Nu mă atinge-mă / Touch me not”, în regia Adinei Pintilie

Un... citeste mai mult

azi, 11:52 in Cultura-Media, Vizualizari: 28 , Sursa: Adevarul in