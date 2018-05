Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a participat astazi, 18 mai 2018, la Conferinta Nationala “Distrofia musculara, familii si specialisti impreuna in aceeasi cauza”

Conferinta are scopul ca specialistii din tara si strainatate, impreuna cu asociatiile de parinti sa identifice noi solutii, astfel incat copiii care sufera de distrofie musculara Duchenne sa beneficieze de cele mai bune servicii medicale.

Inainte de startul conferintei, ministrul Sanatatii a vizitat copiii prezenti la eveniment. Organizatorii au amenajat un spatiu special pentru acestia, in care le-au pus la...