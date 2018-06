Participarea ministrului Educatiei Nationale la evenimentul de lansare a Raportului de Dezvoltare Globala 2018

Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a participat miercuri, 13 iunie, la evenimentul de lansare a documentului „World Development Report: Learning to Realize Education’s Promise”, actiune organizata la Biblioteca Centrala Universitara „Carol I”.

Evenimentul a fost destinat unui numar de aproximativ 150 de decidenti si experti in educatie, reprezentanti ai institutiilor de invatamant si ai societatii civile din Romania, care au dezbatut cu experti internationali si specialisti ai Bancii Mondiale principalele problemele cu care se confrunta educatia, atat la nivel global, cat si in Romania, precum si posibile solutii pentru a asigura invatarea si... citeste mai mult

