Parteneriatul reprezintă o iniţiativă de pregătire a absolvenţilor de IT atât din România, cât şi din întreaga Europă, pentru recrutarea pe piaţa muncii din Japonia.

Mai precis, Human Resocia va organiza seminare dedicate limbii şi culturii nipone în cadrul facultăţilor de IT partenere şi va oferi contracte de muncă absolvenţilor din IT cu durata de până la trei ani.

Proiectul debutează în România, urmând să acopere întregul continent, iar ţara noastră va funcţiona drept centru de operaţiuni.

Mai mult, companiile japoneze înrolate în program vor onora contribuţiile aferente contractelor de muncă atât în Japonia, cât şi în România, pentru fiecare angajat în parte.... citeste mai mult

