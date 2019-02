PSA și FCA au ajuns la o înțelegere pentru continuarea colaborării pe segmentul LCV (vehicule comerciale ușoare). Cele două companii au semnat o prelungire până în 2023 a parteneriatului care vizează producția comună a modelelor Fiat Ducato, Peugeot Boxer și Citroen Jumper la fabrica din Sevel (Italia).

La aceeași fabrică urmează să fie produse și utilitare pentru brandurile Opel și Vauxhall. Înființată în 1982, uzina din Sevel are 6.200 de angajați și va fi modernizată pentru a permite o producție mai mare, de la 300.000 la 350.000 de mașini pe an.

Via PSA, Automotive... citeste mai mult

acum 24 min. in Auto, Vizualizari: 9 , Sursa: Automarket in