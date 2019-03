Catalin Morosanu a semnat cu GLORY si va debuta in cea mai puternica promotie de kickboxing din lume in februarie 2017. "Moartea din Carpati" va lupta in continuare si in promotia Superkombat. GLORY tocmai ce a avut o gala uriasa, odata cu...

Buna ziua Iasi, 18 Decembrie 2016