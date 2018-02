Disconfortul fizic creat de schimbarea orei de două ori pe an şi rezultatele unor studii care arată că economia de energie este sub nivelul scontat, ar putea determina oficialii europeni să elimine schimbarea orei în statele membre. Rezoluţia a fost votată deja de majoritatea deputaţilor europeni, urmând ca statele membre să o adopte fiecare în parte.

384 de deputaţi ai Parlamentului European, dintre cei 549 prezenţi, au votat joi „pentru” renunţarea la schimbarea orei de două ori pe an, astfel încât ora de iarnă va fi valabilă pentru tot cursul anului. Rezoluţia a fost susţinută de 70 de deputaţi „cronofili”, după ce mai multe organizaţii, precum Asociaţia împotriva dublei ore de... citeste mai mult

acum 34 min. in Locale, Vizualizari: 21 , Sursa: Dambovita in