Leadsom a precizat că, dacă acordul va fi respins din nou, ea va face un comunicat prin care va stabili programul pentru a duce la capăt promisiunea lui May de a acorda parlamentului un vot privind ieşirea din UE fără un acord sau amânarea Brexitului. Parlamentarii au votat pe 15 ianuarie - 432 la 202 - împotriva acordului la care ajunsese premierul Theresa May cu UE în mare parte din cauza plasei de siguranţă prevăzută în document. Ea are ca scop evitarea unei graniţe stricte între Irlanda (UE) şi Irlanda de Nord (Marea Britanie) şi prevede că Marea Britanie va rămâne practic în uniunea vamală a UE pe... citeste mai mult

acum 33 min. in Externe, Vizualizari: 16 , Sursa: Adevarul in