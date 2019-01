Parlamentul britanic respinge acordul propus de premierul Theresa May privind Brexit-ul

Parlamentul britanic a respins BREXIT-ul, conform BBC. Votul din Camera Comunelor a fost de 432 la 202 pentru respingerea acordului propus de premierul Theresa May privind Brexit-ul. În acelaşi timp, opoziţia laburistă a prezentat o moţiune de cenzură împotriva guvernului conservator.



BREAKING: PM’s Brexit deal rejected by the Commons - 432 to 202

Biggest government defeat in modern times.

— Nick Eardley (@nickeardleybbc) 15 ianuarie 2019 Premierul britanic Theresa May a avertizat că cel mai probabil rezultat al respingerii acordului său privind Brexitul de către Parlament va fi o paralizie care ar aduce riscul... citeste mai mult