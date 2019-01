Parlamentul britanic respinge Acordul pentru Brexit propus de premierul Theresa May

Deputații din Parlamentul britanic au votat împotriva acordului de Brexit negociat de premierul Theresa May. Regatul ar trebui să iasă din Clubul comunitar pe 29 martie, dar acest termen devine din ce în ce mai puțin probabil, în condițiile în care vocile care cer un nou referendum s-au înmulțit.

Vot decisiv pentru Brexit EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: | GALERIE FOTO ACTUALIZARE Camera Comunelor din Marea Britanie a respins marţi seara acordul propus de premierul Theresa May privind ieşirea Marii Britanii din UE (Brexit). În favoarea Acordului au votat 202 membri ai Camerei Comunelor, în timp ce 432 s-au pronunţat împotrivă.

