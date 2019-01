Apreciind că şefa conservatoare a pierdut „încrederea şi susţinerea“ Parlamentului, la o zi după respingerea masivă a acordului Brexitului de către parlamentarii britanici, el a îndemnat-o „să facă ceea ce este just şi să demisioneze“, cu mai puţin de trei luni înaintea ieşirii din UE, prevăzută să aibă loc la 29 martie.

Moţiunea de cenzură depusă de Partidul Laburist urmează să fie supusă la vot la ora 19.00 GMT (21.00 ora României), însă are puţine şanse să treacă, în contextul în care conservatorii din tabăra lui May şi micul Partid Uniunist nord-irlandez (DUP) nu o susţin.

