Parlamentul din Marea Britanie a respins marţi seară acordul propus de premierul Theresa May privind Brexit-ul, relatează agenţiile internaţionale de presă.

„Trebuie să stabilim dacă Guvernul mai are încrederea Parlamentului” – a declarat Theresa May, după rezultatul votului.

Au fost 202 de voturi „pentru” și 432 „împotrivă”.

Theresa May a făcut apel, în intervenția sa, la „respectarea" rezultatului referendumului asupra Brexit și a cerut deputaților britanici să voteze în favoarea acordului de ieșire din UE