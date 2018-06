Parlamentul a decis: O noua obligatie pentru firme Firmele din Romania care au mai mult de 50 de angajati vor fi obligate sa aiba in cadrul companiei o persoana care sa se ocupe de egalitatea de sanse, conform unui proiect adoptat de Camera Deputatilor, for decizional in Parlament.

Firmele romanesti care au mai mult de 50 de angajati vor fi nevoite sa aiba o persoana desemnata pentru a se ocupa de egalitatea de sanse intre femei si barbati. Potrivit proiectului de lege, companiile vor avea la dispozitie doua optiuni:

1. Fie opteaza pentru angajarea unei noi... citeste mai mult