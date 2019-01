Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat, sâmbătă, că atunci când Parlamentul va veni din vacanţă va găsi proiectul de buget pe acest an pe masă. Liberalii ceruseră convocarea unei sesiune de urgenţă săptămâna viitoare pentru adoptarea bugetului, însă, potrivit declaraţiei lui Teodorovici, bugetul va fi dezbătut în Parlament la începutul lunii februarie.

“Când vine Parlamentul din vacanţă va găsi proiectul de buget realizat, propus, am făcut calcule, estimări. Ştiţi că suntem o Coaliţie la guvernare, este normal ca acest proiect să se discute. Noi, Finanţele, am terminat partea de buget.... citeste mai mult