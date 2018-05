Pariuri pe Juventus si Napoli in lupta pentru titlu in Serie A

Vineri, 04 Mai, 15:17

Juventus este foarte aproape de titlul de campioana in Serie A, in conditiile in care are acum un avans de 4 puncte fata de principala rivala din acest sezon, Napoli. "Dupa o etapa deosebit de favorabila, Juventus Torino are sansa sa-si consolideze drumul spre un nou titlu de campioana. Batrana Doamna are nevoie de 6 puncte in ultimele 3 etape pentru a-si indeplini obiectivul fara emotii. Jocul cu Bologna este un prilej excelent pentru a-si trece in cont primele 3 puncte, mai ales ca Bologna nu le-a pus... citeste mai mult

