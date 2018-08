Pariul pentru o viata mai buna Banci… binevoitoare, care, de fapt, nu au facut decat sa-si apere interesele (deponentilor/actionarilor), au gasit in refinantarea in lei sau in euro a creditelor in franci elvetieni solutia logica la problema generata de aprecierea monedei cantonale.

Acum, cand, in repetate randuri, cotatia francului elvetian scade sub 4 lei, dupa care revine peste acest nivel, fluctuatia nu mai trezeste, din pacate, interes decat pentru foarte putini romani. Din pacate…... citeste mai mult

azi, 12:59 in Social, Vizualizari: 43 , Sursa: Manager in