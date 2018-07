Pariu castigat pentru cine a mizat ca ROBOR la 3 luni nu va ajunge la 3,5% Cine a pariat ca ROBOR la 3 luni va ajunge la 3,5% in aceasta luna a pierdut. Cota de castig era de 1,40. In loc sa mai creasca indicatorul a incheiat luna iulie in stagnare.

In schimb, au castigat, cu o cota de 2,75, cei care au mizat ca ROBOR la 3 luni nu va ajunge la 3,5%, pana la finalul lunii iulie. Astazi, ROBOR la 3 luni a ramas la 3,47% pe an, cu 0,03% sub nivelul castigator pentru cine a mizat ca va atinge 3,5%. In acelasi timp, indicele ROBOR la 6 luni a scazut, astazi, la 3,52%, de la 3,53%, ieri. ... citeste mai mult