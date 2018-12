Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, a exclus miercuri orice renegociere a acordului referitor la Brexit, în contextul în care Theresa May, şefa guvernului britanic, este ameninţată de un vot de neîncredere din cauza acestui text, transmite AFP.

Theresa May 'se va întâlni mâine cu şefii de stat şi de guvern ai Celor 27 pentru a împărtăşi observaţiile (Londrei faţă de acest text), dar nu va exista o renegociere', a afirmat ministrul de externe francez, în Adunarea Naţională.

'Vor exista poate observaţii şi deocamdată, în plus, aşa cum ştiţi, prim-ministrul se află în...

