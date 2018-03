În ciuda zăpezii şi a temperaturilor negative, circa 30 de aleşi din această regiune au petrecut noaptea de miercuri spre joi, una din cele mai reci din acest an la Paris, pe străzile capitalei, pentru a atrage atenţia asupra condiţiilor de viaţă ale persoanelor fără adăpost, relatează AFP.

"Dacă am dormit? Nu, nu am dormit. Însă cum să poţi dormi când ninge? Sunt minus patru grade", a declarat la primele ore ale dimineţii de joi Mama Sy, viceprimar din Etampes (regiune parizian), aflată la origine... citeste mai mult

