Paris: Lapte praf contaminat cu salmonela Procurorii din Paris au descoperit ca laptele praf produs de una din fabricile grupului Lactalis este contaminat cu salmonela. International Parchetul din Paris a deschis o ancheta in acest caz, iar compania franceza a retras de pe piata mii de tone de produse, dupa ce mai multi bebelusi s-au imbolnavit.

Loturile in cauza sunt fabricate din februaria pana in noiembrie.

Multe dintre produse au fost exportate in 15 tari, printre care se numara si... citeste mai mult

