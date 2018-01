Paris Hilton s-a logodit cu actorul Chris Zylka. "Basmele exista cu adevarat", sustine vedeta Mostenitoarea imperiului hotelier Hilton, Paris Hilton, si actorul Chris Zylka s-au logodit in week-end, a confirmat marti purtatorul de cuvant al vedetei, informeaza DPA.

Sursa foto: Joe Seer/ Shutterstock.com LifeStar Chris Zylka, in varsta de 32 de ani, cunoscut pentru rolurile din ''90210'' si ''The Amazing Spider-Man'', a cerut-o in casatorie pe mostenitoarea lantului de hoteluri in... citeste mai mult

