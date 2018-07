„Bună ziua! Sunt Ioana şi am 14 ani. V-am sunat pentru că părinţii mei mă bat, mai ales mama. Deşi mai am încă patru fraţi, părinţii numai pe mine mă lovesc şi îmi adresează cuvinte jignitoare. Din această cauză am plecat de acasă şi locuiesc la rude...

Cuget Liber, 1 Decembrie 2011