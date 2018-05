Unui bărbat de 30 de ani i-a fost ordonat să părăsească locuința părinților săi, după o dispută care a fost rezolvată de un tribunal din New York.

Michael Rotondo are la dispoziție 14 zile să plece din casa părinților, acolo unde s-a întors în urmă cu opt ani. Bărbatul a spus că are nevoie măcar de un preaviz de șase luni înainte de a fi evacuat.

Michael, care nu lucrează, nu plătește chirie și nu își ajută cu nimic părinții în gospodărie, a refuzat să plece, deși mama și tatăl său i-au cerut de mai multe ori acest lucru. Mai mult, părinții i-au oferit și 1.100 de dolari, pentru a-și găsit un loc în... citeste mai mult