Actiunile criminalei de la metrou se resfrang acum si asupra familiei sale. Oamenii din Craiova, orasul din care provine ucigasa de 36 de ani, au ajuns sa se teama chiar si de parintii acesteia.

Se pare ca la cateva zile dupa ce Magdalena Serban a impins-o pe Alina Ciucu in fata metroului, la Dristor 1, mama acesteia a avut un soc si mai mare in momentul in care a vazut ca este ocolita de persoanele dintr-un magazin din localitatea in care locuieste.

Mama Magdalenei nu mai este bagata in seama de absolut nimeni si este ocolita pe strada. In oras, toata... citeste mai mult