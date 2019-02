Parintii copiilor cu dizabilitati ies in strada, vineri, 8 februare, in intervalul 10.00-13.00 in Piata Vasile Milea din Municipiul Pitesti si in 18 judele din tara să conteste Proiectul de Buget aferent anulul 2019 sa ceara modificarea acestuia.

In Proiectul de Buget, cheltuielilor pentru salariile asistentilor personali, indemnizatiile de crestere a copilului cu dizabilitati, serviciile de protectia cooilului si centrele pentru adulti cu dizabilitati le este alocat BUGET ZERO, fiind lasate pe seama autoritatilor... citeste mai mult

