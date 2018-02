Parintii copiilor bolnavi cronic internati in spitalele din Cluj Napoca vor avea un ACASA departe de casa

Asociatia Life Education for All ofera cazare gratuita pentru parintii cu venituri modeste (pana in 3000 de lei/familie) care vin la Cluj Napoca pentru internare sau evaluare cu copiii lor bolnavi cronic. Doar in limita locurilor disponibile, pentru un pret modic, se vor putea caza si parintii care au venituri mai mari sau apartinatorii bolnavilor cronic adulti care sunt internati in Cluj. Locuinta, pusa la dispozitie prin proiectul “ACASA” va putea acomoda in acelasi timp maxim 6 persoane dar zilnic, intr-un interval de 2 ore, cu programare prealabila, parintii internati cu copiii in spital vor putea sa aiba acces gratuit pentru a spala haine sau... citeste mai mult