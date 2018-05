Parintii antreprenori romani isi sustin si incurajeaza copiii sa devina oameni de afaceri

Mai bine de jumatate dintre studentii singurei facultati de antreprenoriat din Romania provin din afara Capitalei, orasele reprezentative fiind Constanta, Braila, Galati, Bacau, Brasov. De asemenea, conform datelor colectate din randul studentilor Entrepreneurship Academy, peste 60% dintre acestia au cel putin un parinte antreprenor, aspect care dovedeste increderea acestora in mediul de afaceri autohton, dar si in modelul educational al Entrepreneurship Academy. Pe parcursul celor 4 ani de studiu studentii au cursuri de Antreprenoriat, Finante, Contabilitate, Management, Strategie, Marketing, Vanzari etc, standard intr-un program de... citeste mai mult