Părintele Cleopa a fost întrebat care sunt condiţiile mântuirii, pe înţelesul tuturor.

"Aşa i-am pus eu odată întrebarea aceasta părintelui Paisie, duhovnicul nostru, iar el mi-a spus: “Omul se poate mântui şi în lume, şi în mănăstire, şi la oraş, şi la sat, şi în pădure, dacă are aceste trei lucruri: credinţă dreaptă în Dumnezeu, fapte bune şi smerenie, adică omul să nu cugete că are ceva al său, ci că tot ce are în viaţă este de la Dumnezeu. Cine are aceste trei lucruri, se mântuieşte oriunde ar fi pe faţa pământului. Iar dacă una dintre ele îi lipseşte, nu se poate mântui nicidecum”. Pe mine, când mă întreabă cineva cum să se mântuiască, eu îi răspund aşa: Ca să... citeste mai mult