Ce predica sa-i mai tii tu unui crestin cand el vine la biserica pentru cateva lucruri: sa reuseasca cu serviciul, sa aiba bani in punga, sa-l asculte copiii, sa ia examenele, sa mearga sporul casei si sa aiba sanatate! Dar nu scrie nici un crestin in pomelnic: „Doamne pedepseste-ma in lumea aceasta pentru pacatele mele, ca sa nu sufar in cealalta!” Sau: „Doamne, daca am cazut in lacomie, ia-mi din averea mea si lasa-ma mai sarac sa ma trezesc ca am luat-o razna.” Nimeni nu spune asta, toata lumea se crede saraca: Eu sunt convins ca si cel care... citeste mai mult